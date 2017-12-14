Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Kral Selman, ülkesine ziyarette bulunan Şeyh Muhammed'i başkent Riyad'da kabul etti.

Görüşmede, Yemen'deki son gelişmeler, Husilerle mücadele, Yemen halkı ile bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit eden silahlı örgütlere karşı savaş gibi meseleler masaya yatırıldı.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bunları geliştirme yollarının da ele alındığı görüşmede, ayrıca ABD'nin Kudüs kararının ardından bölgedeki son gelişmeler ile Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Filistin halkının tarihi sabit haklarını koruma yolları ve Filistin davasına adil ve kalıcı bir çözüm bulunması konularının da masaya yatırıldığı belirtildi.