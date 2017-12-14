Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Nasır Muhammed es-Sabah, Bahreyn Ulusal Bayramı dolayısıyla Bahreyn'in Kuveyt Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda yaptığı kısa açıklamada, Filistin yönetimi ile Batı Şeria'nın Ramallah kentinde büyükelçilik açılması için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Şeyh Nasır, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Yaklaşık 50 devletin ağırlıklı olarak Batı Şeria'nın Ramallah, El-Bire ve Beytullahim kentleri ile Kudüs ve Gazze'de Filistin büyükelçilik, konsolosluk ya da temsilcilikleri bulunuyor.