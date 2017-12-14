Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazete, röportaj yaptığı terörist Rıza Altun’u, “PKK’nın Dışişleri Bakanı” ve “Abdullah Öcalan’ın Suriye’de kaldıkları sıradaki arkadaşlarından biri” olarak nitelendirdi. Röportajı gerçekleştiren gazeteci Abdullah el-Gadvi, “Bir gazeteci olarak; terörist şeklinde nitelendirilen ve Türk makamlarınca “arananlar listesinde” bulunan biriyle buluşmak, benim için bir fırsat” ifadesini kullandı.

KANDİL’E GİTMİŞLER

Röportajın, yaklaşık üç ay önce Irak’ın kuzeyindeki Kandil Dağı bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Terörist Rıza Altun, Suudi gazetesinde yayınlanan röportajında, PKK’nın Suriye’de rejim güçleri ve ABD ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, bu ilişkinin bir “zorunluluk” olduğunu öne sürdü. PYD’nin ABD ve Rusya’yla ilişkisi hakkında ise Altun, “Siyasi olarak, ABD ile ayrı düşünüyoruz” iddiasında bulundu.

SÖZ VERMİŞLERDİ

Körfez ülkeleri dışişleri bakanları, 13 Ekim 2016’da Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdikleri toplantıda, PKK ve diğer terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, Türkiye’nin kendisini müdafaa hakkını desteklediklerini açıklamıştı. AA