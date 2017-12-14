Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec, ülkesinin Filistin'i tanıma zamanının geldiğini söyledi.

Slovenya'daki koalisyon hükûmetini oluşturan siyasi parti liderlerinin bir araya geldiği toplantının ardından açıklama yapan Erjavec, Filistin'in tanınması konusuna değinerek, "Şahsen, Slovenya'nın Filistin'i tanıma zamanının geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erjavec, Slovenya hükûmetinin, Filistin'in tanınması konusunda atacağı adımları belirlemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Öncelikle gerekli hazırlıkların yapılması gerekir"

Genel başkanlığını Slovenya Başbakanı Miro Cerar'ın yaptığı Çağdaş Merkez Partisinin (SMC) Meclis Grup Başkanı Simona Kustec Lipicer de Filistin'in tanınmasını desteklediklerini ancak böyle bir adım için öncelikle gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtti.

Hükûmet binasındaki görüşmede, gelecek hafta yapılması planlanan hükûmet toplantısında bu konunun görüşülmesi için gerekli hazırlıkların Dışişleri Bakanı Erjavec tarafından yapılmasını da kararlaştırıldı.

Erjavec'in Filistin konusundaki açıklamalarını, Sosyal Demokratlar (SD) desteklerken, söz konusu parti bu kararın alınmasından önce, Slovenya'nın yalnız bırakılmaması adına, AB'nin diğer bazı ülkeleri ile birlikte hareket edilmesini savunuyor.

Dışişleri Bakanı Erjavec, 2015 yılında da ülkesinin Filistin'i tanıması konusunda girişimde bulunmuştu.