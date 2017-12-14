Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin 60 yıllardan bu yana işgal altında. Özellikle başkent Kudüs'ün işgali Müslümanların kanayan yarası haline gelirken, İsrail'in bölge üzerinde, Filistin'in başkenti olan Doğu Kudüs'e lütuf gibi serpiştirerek verdiği topraklar, aslında bir işgalin öteki parçası.

SINIRLAR, ARASINDA FARKLI DEVLETLER



İsrail yönetimi, özellikle eski şehir olarak geçen ve Filistin'in başkenti olan Doğu Kudüs'ü hedef alan Siyonist rejim, bir kurnazlık ile Aksa'nın bulunduğu toprakları gasp ediyor.

Başkent Doğu Kudüs'te Filistinlilere toprak vererek bir "lütuf" göstergesinde bulunan İsrail yönetimi, aslında burada bir lütuf değil, sinsi bir planın bekçiliğini yapıyor. İsrail'in haritasına göre Kudüs'te, Filistin toprakları, birbirine yakın farklı mahalleler gibi bölünmüş, aralarından ise İsrail sınırları geçiyor.





PARÇALA-BÖL-YÖNET TAKTİĞİ



Harita üzerinde, sanki birbirinden bağımsız mahallelermiş gibi görünen bu sınırlar, aslında Kudüs üzerindeki Filistin sınırları. Bu sınırlara göre neredeyse Kudüs üzerinde hiçbir yerde toprakları bir bütün halinde bulunmayan Filistin'e, İsrail yönetimi tarafından parçala, böl, ve işgal et taktiği uygulanıyor.