Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da şiddet olaylarına karıştıkları iddia edilen 8 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin ayrıca Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi ile Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi ve "kışkırtıcı" yayımlar basan bir matbaa ile bunların dağıtımını yapan bir internet sitesine baskın düzenlediği belirtildi.

Filistinli kaynaklar da İsrail güçlerinin iki üniversiteye zorla girerek arama yaptığını doğrulayarak, baskında Hamas'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan afiş ve pankartlara el konulduğunu aktardı.