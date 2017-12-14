Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalciler Mescid-i Aksa'da tadilat çalışmaları yapan inşaat ekibini taciz ederek çalışmalara engel oldu. Bazı yerleşimciler Mescid-i Aksa sahasında toplu fotoğraf çektirdi.

İsrail asıllı aşırı sağcı Amerikalı siyasetçi Yehuda Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen işgalcilerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Not: Mescid-i Aksa yerleşkesinde bulunan iki yapıdan biri, "sarı" kubbesiyle dikkat çeken "Kubbet-üs Sahra"dır. Yerleşkeye adını veren yapı ise "gri" kubbesiyle "Mescid-i Aksa"dır.