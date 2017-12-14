Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ'daki cephe hattında Fizuli Salahov isimli askerin şehit olduğunu duyurdu. Konuya ilişkin, Ermenistan destekli terörist güçlerin ilk saldırısı sonrası çatışma çıktığını bildiren Azerbaycanlı kaynaklar, Ermeni birliklerin sık sık ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Azerbaycan güçlerinin saldırılara misliyle karşılık verdiği ifade ediliyor.
Ermenistan güçleri Azerbaycan askerlerine saldırdı: 1 şehit
14.12.2017 - 12:17 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Etiketler : azerbaycan,ermenistan,
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