Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ'daki cephe hattında Fizuli Salahov isimli askerin şehit olduğunu duyurdu. Konuya ilişkin, Ermenistan destekli terörist güçlerin ilk saldırısı sonrası çatışma çıktığını bildiren Azerbaycanlı kaynaklar, Ermeni birliklerin sık sık ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Azerbaycan güçlerinin saldırılara misliyle karşılık verdiği ifade ediliyor.