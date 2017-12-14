Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mozambik İslam Konseyi Başkanı Şeyh Aminudine Muhammed, ibadethanelerin kapatılmasının ayrımcılık hissi oluşturacağına işaret ederek hükûmete camileri ve mescitleri bir an önce açması çağrısında bulundu.

Hükûmetin ekim ayında düzenlenen terör saldırıları şüphelilerinin sık sık gittiği gerekçesiyle Cabo Delgado’da 3 cami ve 4 mescidi kapattığını anımsatan Muhammed, "Camiler, ibadet yerleri. Onları kapatmak insanların kalbinde derin bir hüzne sebep oluyor. Hükûmete kapatılan camileri mümkün olan en kısa sürede açma çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

"Halk cezalandırılıyor"

Terörist saldırıları düzenleyenlerin camiye gitmelerinin ibadethane kapatmak için yeterli bir sebep olmadığını söyleyen Muhammed, "Cami kapatma kararının arkasında bazı suçlular varsa biz de bu kişilerin tespit edilmesi konusunda endişeliyiz. Ancak bu camilerin kapatılması için sebep değil." diye konuştu.

Muhammed, suçluların cezalandırılması gerektiğini, bu yöntemle ancak halkın cezalandırıldığını belirtti.

Mozambik’te ekim ayında polislere yönelik peş peşe saldırılar düzenlenmişti. Saldırılardan sonra Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, istihbarat servisi başkanı ve genelkurmay başkanını görevden almıştı. Hükûmet, saldırganların gitmesini gerekçe göstererek bazı camileri kapatma kararı almış, kararın Cabo Delgado vilayetindeki Chiure, Montepuez, Macomia, Mocimboa da Praia, Palma ve Nangade gibi bölgelerde de uygulanacağını açıklamıştı.

Mozambik'teki Müslümanlar, resmî verilere göre ülke nüfusunun yüzde 18’sini oluşturuyor. Müslüman gruplar, bu oranın gerçekte yüzde 30 olduğunu belirtiyor.

Olayların yaşandığı Cabo Delgado bölgesinin ise çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor.