Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 13'üncüsü düzenlenen yıl sonu basın toplantısında konuşuyor. Suriye'de 2011'den beri süren iç savaşla ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bunun acısını en çok çeken ülke Türkiye. Zira Türkiye, çok sayıda Suriyeli göçmeni kabul ediyor" dedi.

Rusya'nın göçmen sorununun çözülmesine yardım etmek istediğini belirten Putin, Suriye'deki krizi Şam'ın yalnız başına çözemeyeceğini, bunun için uluslararası toplumun ortak çabası gerektiğini vurguladı.

"SURİYE'Yİ ZİYARET ETMEK İSTİYORDUM"

Putin, Suriye'de Rus hava güçlerinin konuşlandığı Hmeymim üssüne 11 Aralık'ta ziyaret ettiğini hatırlatan Putin, "Suriye'yi uzun zamandan beri ziyaret etmek istiyordum ancak güvenlik nedeniyle bu planı hep erteledim" dedi.

"ABD VE RUSYA KEDİ-KÖPEK KAVGASINI BIRAKMALI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yıllık basın toplantısında ülkesinin ABD ile ilişkileri soruldu. Putin, "ABD ve Rusya kedi-köpek gibi kavga etmeyi bırakmalı" dedi.Moskova'nın ABD seçimlerine müdahalesi iddialarının Donald Trump'ın muhalifleri tarafından uydurulduğunu ileri süren Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin, "Bu iddiaları uyduranlar ABD'ye zarar veriyor" dedi.

ABD ile ilişkiler konusunda görüşlerini açıklayan Putin şunları söyledi:

"Trump muhalifleri tarafından ortaya atıldı. Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği suçlamalarının arkasında da Trump muhalifleri var. Dolayısıyla Trump'ın Rusya ile ilişkileri iyileştirme eğiliminde kısıtlamalar var. Ancak, ilişkilerin normalleşeceğinden eminim."

"KUZEY KORE'NİN NÜKLEER STATÜSÜNÜ TANIMIYORUZ"

Kuzey Kore'nin nükleer statüsünü tanımadıklarını da vurgulayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu ülkedeki gelişmelerin yıkıcı olduğuna inanıyoruz. Kuzey Kore füze krizindeki tüm taraflar tansiyonu düşürmeli. Rusya, siyasi duruma bakılmaksızın tüm ülkelerle yapıcı olarak çalışmak için çaba gösteriyor. ABD ve Kuzey Kore de gerilimi tırmandırmaya son vermeli. ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Kuzey Kore'nin amaçlarını bilmiyor. Bu ülkeden fırlatılacak bir füze feci sonuçlara yol açabilir" şeklinde konuştu.

"RUSYA SİLAHLANMA YARIŞINA GİRMEYECEK"

Askeri harcamaların Rusya'nın sosyo-ekonomik programına olumsuz yansımayacağını ve ekonominin çökmesine neden olmayacağını ifade eden Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma alanında ABD kadar harcama yapamayız. Rusya, savunmaya 46 milyar dolar ayırıyorken ABD, bu alanda 2018 yılında 700 milyar harcama yapmayı planlıyor. Rusya, ordusunun gelişimine dikkat edecek ancak silahlanma yarışına girmeyecek. Ordumuzu geliştirirken, bütçemize zarar vermeyeceğiz."

"RUSYA'NIN TEMEL MADEN REZERVLERİ ARKTİK'TE BULUNUYOR"

"Rusya, Arktik'te askeri ve çevresel güvenliği sağlamak zorunda. Rusya'nın temel maden rezervleri Arktik'te bulunuyor. Ancak bu kaynakların geliştirilmesi, çevreye dikkat ederek ve bu hassas bölgedeki ekonomik faaliyetlerle gereklilikleri yerine getirerek gerçekleştirilmeli."

RAKAMLARLA PUTİN'İN BASIN TOPLANTISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yılkı büyük basın toplantısını izlemek için bin 600 gazeteci akreditasyon yaptı. Kremlin'in açıklamasına göre , bu yılki basın toplantısını AFP haber ajansı, Bloomberg haber ajansı, CNN televizyonu, The Guardian gazetesi, Şinhua haber ajansı gibi büyük yabancı basın kuruluşlarının yanı sıra yerel ajansların muhabirleri de takip ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu yıl 13. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008'de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin'in geçen yılki basın toplantısıysa 3 saat 50 dakika sürdü.