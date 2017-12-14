Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi haber ajansı KCNA'nın bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde ABD'nin deniz ablukası uygulaması hâlinde kendilerinin de 'acımasız meşru müdafa' önlemleri alacakları ve bu uygulamanın 'savaş eylemi' sayılacağı uyarısı yapıldı.

Haberde, deniz ablukasının Pyongyang'ın egemenlik ve saygınlığının ihlali anlamına geleceğini altı çizildi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın deniz ablukasını gündeme getirerek 'nükleer savaşa doğru oldukça tehlikeli ve büyük bir adım attığı' vurgulandı.