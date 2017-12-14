Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin Mutluluk Bakanı, 2009'da işlenen bir cinayetle bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında verilen tutuklama kararının ardından kayıplara karıştı.

"The Asian Age" gazetesinde yer alan habere göre, eyalet mahkemesi, 53 yaşındaki bakan Lal Singh Arya'nın, muhalif politikacı Makhanlal Jatav'ın 2009'da seçim mitingi sırasında öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddiaları üzerine tutuklanmasına karar verdi.

Yerel mahkemenin salı günü aldığı kararın ardından Arya'yı tutuklamak için evine giden polisler, eli boş döndü.

Polisler, Arya'nın 4 Aralık'tan bu yana bakanlığa da uğramadığını belirledi.

Gazeteye konuşan bir yetkili, "Evini ve ofisini aradık ancak bakanı bulamadık. Polis her yerde onu arıyor. En kısa zamanda yakalanacağına inanıyoruz." dedi.

MUTLULUK BAKANLIĞI



Hindistan'ın en büyük ikinci eyaleti olan Madhya Pradeş, ülkede Mutluluk Bakanlığına sahip ilk ve tek eyalet olarak biliniyor.

Faaliyetlerini binlerce "mutluluk gönüllüsü" aracılığıyla yürüten bakanlık, eyaletin yaklaşık 70 milyon nüfusunun mutluluk ve huzurunu artırmak için çalışıyor.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti tarafından 2016'da kurulan bakanlığın görevi, "insanların iç huzuruyla kendi potansiyellerini gerçekleştirmesine olanak tanıyacak bir ekosistem oluşturarak vatandaşların mutluluk ve hoşgörüsünü sağlamak" olarak açıklanmıştı.