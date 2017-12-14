Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birmingham Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan İngiliz cerrah Simon Bramhall, Şubat-Ağustos 2013 dönemindeki ameliyatlar sırasında adı ve soyadının başharfleri S ve B'yi iki hastanın karaciğerlerine ışınla yakarak yazdığını söyledi.

Mahkemenin 53 yaşındaki Bramhall hakkındaki nihai kararını önümüzdeki ay açıklaması bekleniyor.

Bramhall’un bıraktığı yanıkların zararsız ve yüzeysel olduğu ancak tıp etiğiyle bağdaşmadığı savunuluyor.

Doktorun görev yaptığı hastane, cerrahın 10 yılda ameliyat ettiği yüzlerce hastanın iç organlarına isminin baş harflerini yazmış olmasından endişeleniyor.

Karaciğer cerrahları, organdaki kanamaları ışın kullanarak durduruyor.

Brahmall, bir başka cerrahın fark etmesi üzerine 2013’te işinden el çektirilmiş ve hakkındaki iddialara yönelik soruşturma başlatılmıştı.