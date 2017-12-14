Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Civery adlı kamuoyu araştırma enstitüsü tarafından Alman "Die Welt" gazetesinin girişimi ile internet kullanıcıları arasında yapılan bir anketin sonuçlarına göre Almanların yüzde 64'ü, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak tanınması yönünde ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararı Alman hükûmetinin kabul etmesini istemiyor.

'ALMAN HÜKÛMETİ KABUL ETMEMELİ'

Bu kişilerin yüzde 48'i Alman hükûmetinin söz konusu kararı "hiçbir şart altında" kabul etmemesi gerektiğini belirtirken, yüzde 9'u da bu konuda çekimser olduğunu ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 27'si Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak kabul edilmesini isterken, bu kişilerin yüzde 19'u da "karar mutlaka kabul edilmeli" şeklinde görüş bildi