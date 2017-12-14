Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün Suriye hava sahasında Rus ve Amerikan uçaklarının birbirilerine aşırı yaklaştığını, fakat bunun olağanüstü bir durum olmadığını duyurdu.

ABD UÇAKLARI, RUS UÇAKLARINA ENGELLEME YAPMIŞ

CENTCOM yetkilisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki F-22 uçağı, iki Rus uçağına aşırı yaklaştı (Engelleme yaptı). Bu nedenle, durumun görüşülmesi amacıyla (ABD ile Rusya arasındaki) hava sahasındaki kazaları önleme kanalları üzerinden iletişime geçildi" dedi.

"GÜNDE BİRKAÇ KEZ YAŞANIYOR"

Bu tür durumların bazen 'günde birkaç kez meydana geldiğini' ve 'bunun olağanüstü bir şey olmadığını' kaydeden yetkili, olayla ilgili daha fazla detay aktarmadı.

ÇATIŞMALARI ÖNLEME HATTI GEÇİLDİ Mİ?

Daha önce bazı medya kuruluşları, iki F-22 uçağının, 'çatışmaları önleme hattını' geçen iki Su-25 taarruz uçağına 'önleme uyguladıklarını' ileri sürmüştü.