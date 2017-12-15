Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkentteki ÖYB'nin genel merkezinde düzenlenen toplantıya, parlamentoda 68 milletvekili ile birinci olan Nahda Hareketi Partisinin lideri Raşid el-Gannuşi, 56 milletvekili ile ikinci sıradaki Nida Tunus Partisinin Yönetim Kurulu Başkanı Hafız Kaid es-Sibsi ve 12 parlamenterle temsil edilen ÖYB'nin Genel Başkanı Selim er-Riyahi katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Gannuşi, "Bizler YSK'yı, en geç ramazan ayı olmak üzere yerel seçimler için kesin bir tarih belirlemeye çağırıyoruz. Aynı şekilde, daha önce açıklandığı üzere 25 Mart 2018 tarihi de buna dahildir. Üç parti de yerel seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

ÖYB Sözcüsü Semira eş-Şevaşi de YSK'ya ramazan ayını geçmemek üzere yerel seçimler için kesin tarihi belirlemesi çağrısında bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ise bir televizyon kanalında yayımlanan röportajında, yerel seçimlerin "Nisan 2018'i geçmemek üzere mümkün olan en yakın tarihte" gerçekleştirilmesinden yana olduğunu ifade etmişti.

Tunus'ta YSK, devrimden sonraki ilk seçimlerin 17 Aralık 2017'de yapılacağını açıklamıştı ancak bu kurumun başkanının istifası, yerel yönetimler yasasında reform eksikliği ve bazı partilerden gelen itirazlar üzerine seçimlerin 25 Mart 2018'e alınması planı sunulmuştu.

Bazı partilerden 25 Mart 2018 tarihine yeniden itirazların yükselmesi ve YSK'nin hazır olmadığı tartışmaları üzerine Nahda Hareketi, Nida Tunus ve Özgür Yurtsever Birliği partileri, nisan sonu veya mayıs başına ertelenmesini önermişti.

Cumhurbaşkanlığından söz konusu tarihe henüz bir onay gelmemesi seçimlerin ertelenebileceği tartışmalarını gündeme getirmişti. Tunus seçim yasasına göre sandığa gidilmeden en az üç ay önce cumhurbaşkanının seçim tarihini resmi olarak açıklaması gerekiyor.

Özgür Yurtsever Birliği yetkilileri, geçen ay Nahda Hareketi ve Nida Tunus Partisi yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirerek, ulusal uzlaşı koalisyonunun temelini oluşturan Kartaca Anlaşması'na geri döndüğünü açıklamıştı. ÖYB'nin Nahda Hareketi ve Nida Tunus Partisi ile bir araya gelmesinin ardından, Tunus siyasetinde "yeni troyka" yani üçlü ittifak yakıştırması yapılmıştı.