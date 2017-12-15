Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel medya organlarından FANA'nın haberine göre, Batı Tigray Bölgesi Güvenlik Şefi Tekiu Meteko, son dört ay içerisinde 156 terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti. Teröristlerin Eritre sınırları içinde korunduğunu dile getiren Meteko, bu kişilerin Ginbot-7, Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF), Amhara Halkın Demokratik Hareketi (APDM) ve Tigray Halkın Demokratik Hareketi (TPDM) üyesi olduklarını kaydetti.

Meteko, teslim olanların Etiyopya'ya barış içinde yaşamak ve ülkenin kalkınmasına destek olmak için döndüklerini söylediğini aktardı. Etiyopya’nın Sudan ve Eritre sınırında faaliyet yürüten isyancı Benishangul Gumuz Halkın Kurtuluşu Hareketine (BGPLM) mensup 95 kişi, temmuz ayında silah bırakarak Etiyopyalı yetkililere teslim olmuştu. Eritre, yıllarca süren silahlı çatışma sonrasında 1993 yılında düzenlenen referandumla Etiyopya'dan ayrıldı. 1998-2000 yıllarında iki ülke arasındaki savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetti. İki ülke de birbirini silahlı isyancılara ve terör gruplarına destek vermekle suçluyor.