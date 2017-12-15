Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

iPhone X ile kullanıma başlayan Face ID yani biyometrik yüz tanıma sistemi, akıllı telefon sektöründe güvenlik çıtasını en üst seviyeye çıkardı. İphone X’de bulunan Face ID teknolojisinin tedarikçilerinden olan Finisar, Apple’dan 390 milyon dolarlık bir yatırım aldı.

Apple tarafından yapılan büyük yatırımın bazı koşulları bulunuyo. Finisar şirketi bu yatırımı sadece Face ID, Animoji ve Truedepth kamera çalışmalarında kullanabilecek. Ayrıca VCSELs ismi verilen bir lazer teknolojisinin Ar-Ge çalışmalarında kullanabilecek. Finisar şirketi Apple’dan aldığı 390 milyon dolarlık yatırım ile 700 bin metrekarelik bir üretim tesisi kuracak. Teksas’ta kurulacak olan tesiste 500 kişinin çalışması bekleniyor. Apple’ın bu yatırımının gelecek yıllarda piyasaya çıkacak olan iPhone modellerinde çok daha gelişmiş TrueDepth kameraların olacağı anlamına geliyor.