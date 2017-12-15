Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika'da artık internet kullananlara, 'internet sağlayıcıları veya federal hükümet' herhangi bir müdahalede bulunamayacak. Tüketicinin internete özgürce ulaşabilmesini sağlayan "ağ tarafsızlığı"nın kaldırılması ülkede büyük tartışmaya neden oldu.