Amerika'da artık internet kullananlara, 'internet sağlayıcıları veya federal hükümet' herhangi bir müdahalede bulunamayacak. Tüketicinin internete özgürce ulaşabilmesini sağlayan "ağ tarafsızlığı"nın kaldırılması ülkede büyük tartışmaya neden oldu.
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Amerika'da artık internet kullananlara, 'internet sağlayıcıları veya federal hükümet' herhangi bir müdahalede bulunamayacak. Tüketicinin internete özgürce ulaşabilmesini sağlayan "ağ tarafsızlığı"nın kaldırılması ülkede büyük tartışmaya neden oldu.
Etiketler : obama,abd,internet,