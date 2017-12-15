Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balfour Deklarasyonu’nun 100’üncü yılı sebebiyle Türkiye tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan İsrailli tarihçi Ilan Pappe, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını değerlendirdi. Kararı “iki devletli çözüm yaklaşımının tabutuna çakılan son çivi” diye nitelendiren Pappe “İki devletli çözüm teklifinin en önemli özelliği ABD’nin bu çözümde pazarlık yapan, kolaylaştırıcı olan tek güç olmasıydı. Trump, çok açık bir biçimde pazarlık yapmaya niyeti olmadığını ilan etmiş oldu. Bu açıklamanın tek iyi tarafı artık geçerliliğini kaybetmiş olan tek devlet veya iki devletli çözüm gibi tartışmalarının rafa kaldırılıp başka yaklaşımları tartışma şansı vermesi” dedi.

Artık iki devletli çözüm için çok geç olduğunu belirten Pappe “Filistinlilere anavatanlarının sadece yüzde 20’sini veren bir çözüm zaten adil olamaz. Tamamen yeni, farklı bir şey düşünmemiz gerekiyor. Burada geçmişin yanlışları, hataları da telafi edilmelidir. Göç etmiş Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilmesi gibi. Araplara tabii kaynaklara ulaşımda daha adil bir pay da verilmelidir” dedi. Pappe “üçüncü intifada” başlarsa neler olabileceği sorusuna “Eskiden olduğu gibi silahlı eylemler olacaksa bu sadece İsrail’in eline koz verir. Ama bir halk direnişi gerçekleşebilirse yol alabilirler” dedi.