Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki İİT zirvesi Filistin ve Arap dünyasında da büyük yankı buldu. Filistinliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ve dua mesajları ile karşılık verdi. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki “İstanbul’dan çıkan Doğu Kudüs kararından memnunuz. Önemli olan bu kararların nasıl eyleme, sahada pratik adımlara dönüştürüleceği. ABD’nin kararını BMGK’ya götüreceğiz. BMGK’nın, ABD’nin hükmünü yok saymasını isteyeceğiz. Bunun yanı sıra BM’nin gözlemci statüsünden tam statüye getirilmesi için başvurumuz olacak. BMGK’daki tartışmalara baktığımızda bu bize cesaret veriyor. Avrupa Birliğini, Çin’i Rusya’yı ve tabii ki Türkiye’yi olayın içinde istiyoruz. Herkes Türkiye’nin önemini kabul etmiş durumda. Türkiye’nin bu çağrıyı yapmış olması diğer ülkeler yanında önemli bir hâle gelmesini sağladı” dedi. Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud Habaş ise, şu açıklamayı yaptı: “Önemli olan bu kararların nasıl eyleme, sahada pratik adımlara dönüştürüleceği. Kudüs’ün kimliğini, tarihini ve dini karakterini koruyabilmemiz için Filistinlileri işgalcilere karşı yalnız olmadıklarına inandırmamız gerekiyor.” Hamas’ın Basın Sözcüsü Fevzi Barhum da “İstanbul’da bize gösterdiniz ki, biz bu haklı mücadelemizde yalnız değiliz” diye konuştu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Veysel Kurt ise “Türkiye’nin büyük çabaları sonucu kısa bir süre içinde toplanan liderler zirvesi, hem Trump’ın Kudüs kararına karşı gösterilen en üst düzeyde bir itiraz hem de İslam dünyasının birleşmesine yönelik ümitlerin pratiğe dönüşmesiydi” açıklamasında bulundu.