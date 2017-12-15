Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte o görüşlerden bazıları:

Muhammed Şamilov (Azerbaycan): Böyle dönemde İslam dünyasının birleşmeye ihtiyacı var ve bu işi yapabilecek tek ülke ve lider Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır.

Dursun Memmedov (Azerbaycan): İstanbul zirvesinin sonuçlarından çok mutluyuz. Filistin’in yanındayız.

Muhammed Ferhadov (Azerbaycan): Birbirimizi desteklemedikten sonra hiç kimse bize destek olmaz.

Naqibullah Obaid (Afganistan): Şüphesiz Türk halkı ve Türk devleti tarih boyunca mazlumun yanında olmuş, mazlumun sesi olmuş ve zalimin karşısında olmuştur. Şu an özellikle böyle hassas bir dönemde İslam dünyasının birleşmeye ihtiyacı var ve bu işi yapabilecek tek ülke ve lider Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır.

Muğtasım Emir (Filistin): Ümmet zor şartlardan geçmesine ve bazı Arap ülkelerinin liderlerinin önemsememesine rağmen milletin kalbinde Filistin ve Kudüs davası bütün İslam ülkelerinin vatandaşlarının kalbinde yer alıyor. İslam ülkeleri zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavrı ve duruşu ve kararlığı çok güçlü ve diğer liderlerden ayrı bir yere sahip. Tayyip Erdoğan’ın bu tutumu Türk halkının Filistin davasına verdiği önemi gösteriyor.

Muhammed El Yafii (Yemen): Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmekle İsrail’in bütün Filistin’i ele geçirme hareketine destek verdi. Ancak Osmanlının torunları olan Türkler harekete geçip İslam İşbirliği Zirvesini yaparak onların bu hesabını boşa çıkardı. İslam ülkelerinin uyumadığını gösterdi. Büyük Reis Recep Tayyip Erdoğon’a Filistin davası için güçlü duruşundan dolayı için teşekkür ederim.

Hatam Mamadaliyev (Özbekistan): Çok doğru karar, Trump’ın yanlış kararına karşı Müslümanlar topluluğu tek cevap verdi. Kudüs ezelden İslam aleminin olmuştur, yine Müslümanların kalacaktır.