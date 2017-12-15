Halepli Twitter fenomeni küçük Bana el-Abed’den ilham alan kız kardeşler, günlük hayatlarında yaşadıklarını hem yazı hem de görüntülerle paylaşıyor. Kız kardeşlere paylaşımlarında, İngilizce öğretmeni anneleri Şems Hatip yardımcı oluyor. 10 yaşındaki Nur “Doğu Gutalı çocuklar yiyecek, su ve ilaç bulamıyor. Birkaç çocuk açlıktan öldü. Uçakların okulları hedef alması sebebiyle okula gidemiyoruz. Umarım dünya sesimizi duyar” dedi. 8 yaşındaki Ela da “Elma, muz ve lezzetli yemekler yemek istiyorum” diye konuştu.
Doğu Guta'nın sesini çocuklar duyuruyor
15.12.2017 - 08:27 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 08:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de Beşşar Esad rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta’da yaşayan Nur ve Ela kardeşler, bölgedeki trajik durumu Twitter’dan İngilizce olarak dünyaya duyuruyor.
Etiketler : doğu guta,suriye,
527685 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/527685.aspx
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