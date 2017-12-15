Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halepli Twitter fenomeni küçük Bana el-Abed’den ilham alan kız kardeşler, günlük hayatlarında yaşadıklarını hem yazı hem de görüntülerle paylaşıyor. Kız kardeşlere paylaşımlarında, İngilizce öğretmeni anneleri Şems Hatip yardımcı oluyor. 10 yaşındaki Nur “Doğu Gutalı çocuklar yiyecek, su ve ilaç bulamıyor. Birkaç çocuk açlıktan öldü. Uçakların okulları hedef alması sebebiyle okula gidemiyoruz. Umarım dünya sesimizi duyar” dedi. 8 yaşındaki Ela da “Elma, muz ve lezzetli yemekler yemek istiyorum” diye konuştu.