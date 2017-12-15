Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na (TİKA) gönderdiği mektupla, eylül ayında depremin vurduğu ülkelerine yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Nieto mektubunda, TİKA’nın deprem sonrasında yaptığı desteğin, iki ülke halkını birleştirdiğini kaydetti.

Yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini ileten Nieto, mektubunda, yardımların, Meksikalıların asla unutmayacağı bir cömertlik davranışı olduğunu ifade etti ve iyi niyet dileklerini sundu.

"24 saat geçmeden bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ulaştı"

TİKA, 7 Eylül’de Meksika'da meydana gelen depremin ardından 24 saat geçmeden bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ulaştırmıştı.

Hükûmete bağlı sosyal yardım kuruluşları ve Meksika Kızılhaçının oluşturduğu kriz noktalarına ulaşarak ihtiyaçları tespit eden TİKA, enkaz arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak araç gereçler ile hijyenik malzemeler ihtiva eden koliler hazırlamıştı.

Yardım kolileri, başkent Meksiko ve yaklaşık 40 kilometre güneydeki Xochimilco’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştı.