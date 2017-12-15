Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da Federasyon Konseyi’ne hitaben yaptığı konuşmada, Rusya’nın uluslararası gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın ABD ile ilişkilerde yaşanan krizin derinleşmesini arzu etmediğini anlatan Lavrov, “Ancak düşmanca hareketlere mütekabiliyet esasına göre karşılık verilecek.” diye konuştu.

Washington ile yapıcı adımların atıldığı bir iş birliğine girmek istediklerini belirten Lavrov, “Ne yazık ki, ABD yönetiminden bu konuda herhangi bir adım görmüyoruz. Son zamanlarda ABD tarafından bir dizi Rusya karşıtı adım atıldı.” dedi.

ABD’yi, Rusya ile mücadele bahanesiyle, Avrupa’ya kendi sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) satmakla suçlayan Lavrov, Avrupa’nın, ABD yüzünden savunma harcamalarını da artırmaya zorlandığını savundu.

Konuşmasında Suriye krizine de değinen Lavrov, "Moskova, Ankara ve Tahran, Suriye’de yüzde yüz aynı hedeflere sahip değiller. Her ülkenin bölgedeki sorunlara farklı yaklaşımları olabilir. Ancak bu üç ülke, terörle mücadele ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması noktasında tam bir anlayışa sahip.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Suriye’de farklı etnik ve dini gruplar arasındaki uyumun sağlanmasının taşıdığı önemin de yine Rusya, Türkiye ve İran tarafından anlaşıldığını sözlerine ekledi.