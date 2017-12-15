Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Filistinli protestocunun, İsrail askerlerine saldırması ile başladı. Habercilerden sadece birkaç metre uzaklıkta gerçekleşen olayda İsrail askerleri protestocuya ateş açtı.







Vurulan Filistinli protestocu ambulansa bindirildi. Ancak İsrail askerleri ambulansın hastayı götürmesine izin vermedi.







Vurulan protestocuyu teslim almak isteyen İsrailli askerlerle protestocular arasında çatışma çıktı.





İsrail polisinin ateşi sonucu vurulan Filistinlinin sağlık durumu bilinmiyor.









