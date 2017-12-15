Olay Filistinli protestocunun, İsrail askerlerine saldırması ile başladı. Habercilerden sadece birkaç metre uzaklıkta gerçekleşen olayda İsrail askerleri protestocuya ateş açtı.
Vurulan Filistinli protestocu ambulansa bindirildi. Ancak İsrail askerleri ambulansın hastayı götürmesine izin vermedi.
Vurulan protestocuyu teslim almak isteyen İsrailli askerlerle protestocular arasında çatışma çıktı.
İsrail polisinin ateşi sonucu vurulan Filistinlinin sağlık durumu bilinmiyor.
İsrail polisi Filistinli protestocuyu canlı yayında vurdu
15.12.2017 - 16:15 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kudüs ve Batı Şeria'da Cuma namazı sonrası gösteriler devam ederken, Ramallah'ta Filistinli bir protestocunun İsrail askerleri tarafından vurulması canlı yayında kameralara yansıdı.
Olay Filistinli protestocunun, İsrail askerlerine saldırması ile başladı. Habercilerden sadece birkaç metre uzaklıkta gerçekleşen olayda İsrail askerleri protestocuya ateş açtı.
Etiketler : israil,filistinli gencin vurulma anı,
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