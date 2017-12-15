Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail askerlerinin Gazze sınırında ve Kudüs'ün Ayrım Duvarı'nın diğer tarafında kalan Anata beldesinde gösteri yapan Filistinlilere müdahalesi sonucu birisi engelli 3 kişinin şehit olduğu, 5'i ağır 82 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin Gazze'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde Yasir Sukkar (23), İbrahim Ebu Süreyya (29) adında iki Filistinli gencin şehit olduğu, 5'i ağır 82 kişinin yaralandığını" belirtti. Sukkar'ın, keskin nişancılar tarafından başından vurulduğu belirlendi.

2008 YILINDA HAVA SALDIRISINDA BACAKLARINI KAYBETMİŞTİ

Şehit Ebu Süreyya'nın İsrail'in 2008 yılındaki hava saldırılarında iki bacağını kaybeden engelli bir vatandaş olduğu kaydedildi.

Han Yunus kentinin doğusunda 25, Gazze'nin doğusunda 26, Cibaliye'nin doğusunda ise 23 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktaran Kudra, El-Beric Mülteci Kampı'nda da 8 Filistinlinin yaralandığını söyledi.

KUDÜS'TE DE BİR ŞEHİT

Doğu Kudüs'ün Ayrım Duvarı'nın diğer tarafında kalan Anata beldesinde gösteri yapanlara müdahalesi sonucu bir Filistinli şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Anata beldesinde göstericilere müdahalesi sırasında gerçek mermi kullandı. Açıklamada, söz konusu saldırıda göğsünden ağır yaralanan Basil Mustafa İsmail isimli Filistinli gencin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi.

GENÇLER GAZZE SINIRINA YÜRÜDÜ

Gazze'nin doğusundaki Kudüs'e destek gösterisine katılan çok sayıda Filistinli genç, İsrail ile Gazze'yi ayıran sınıra doğru yürüdü.

İsrail askerleri, kendilerine taş atan Filistinlilere plastik ve gerçek merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

GAZZE'DE 4 ŞEHİT VERİLMİŞTİ

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin direnişine ait hedeflere geçen hafta cuma ve cumartesi günleri düzenlediği 6 hava saldırısında, 2 Filistinli şehit olurken, Gazze sınırında düzenlenen Kudüs'e destek gösterilerine müdahalesinde de 2 Filistinli şehit olmuştu.