ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de kalıcı oturma ve  çalışma izni sağlayan yeşil kart çekilişinin tamamen kaldırılıp yerine "beceri temelli" bir sistemin getirilmesi gerektiğini söyledi.ABD'nin Virginia eyaletinde ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Ulusal  Akademisindeki mezuniyet töreninde konuşan Trump, ABD göçmenlik yasasıyla ilgili  değerlendirmelerde bulundu ve ilgili düzenlemelerin değiştirilmesi gerektiğini  savundu.

Trump, "Bir çekiliş yapılıyor ve insanlar seçiliyor. Ülkelerin bize en  iyi vatandaşlarını mı vereceğini sanıyorsunuz? Hayır. Bize en kötülerini  veriyorlar. Kongreye göçmen zinciri ve çekilişle vize uygulamasını kaldırması ve  onun yerine beceri temelli bir sistem getirmesi konusunda çağrıda bulunuyoruz."  şeklinde konuştu.FBI görevlilerine ve Amerikan polisine yaptıkları hizmetlerden dolayı  teşekkür eden Trump, "Şu anda sizi Beyaz Saray'da şimdiye kadar olmadığı kadar  destekleyen biri var." ifadesini kullandı.Trump daha önceki açıklamalarında da ülkedeki göçmenlik yasalarının  değiştirilmesi, göçmen zinciri adı verilen ve birinci derece aile bireylerinin de  kalıcı ABD vizesi alabilmesine imkan sağlayan sistemin ve çekilişle yeşil kart  sağlayan uygulamanın kaldırılmasını talep etmiş, Kongrenin bu yönde bir çalışma  yapması gerektiğini söylemişti.