Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2006 yılında temeli atılan, 5 yıl içerisinde tamamlanması planlanan ve açılışı 6. kez ertelenen Berlin-Brandenburg Uluslararası Willy Brandt Havalimanı’nın Ekim 2020’de açılacağı duyuruldu. 11 yıldır inşaatı devam eden Berlin-Brandenburg Uluslararası Willy Brandt Havalimanı’nın da otomatik kapılara elektrik çekilmesi unutularak, 4 bin odanın tümü yanlış numaralandırıldı. Ayrıca otoparklardaki tavanlara çok az beton kullanıldı. Kısa kalan yürüyen merdivenlere ise 4 beton basamak eklendi.

Öte yandan Havaalanı Denetim Kurulu Başkanı Rainer Bretschneider, yapım aşamasında 6,5 milyar euro harcandığı ve her ay 17 milyon euro harcama yapıldığını söyledi.Havaalanının bitirilme maliyeti ve nihai finansal planlama 2018 yılının ilk aylarında açıklanacağı bildirildi. Ayrıca 2 bin futbol sahası büyüklüğündeki hava alanının inşaatında 4 binden fazla kişi çalışıyor. Havaalanı bittiğinde 40 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı belirtiliyor. Yıllık 27 milyon yolcuya hizmet vermek için tasarlanan hava alanı 45 milyon yolcuya kadar hizmet verme kapasitesinin olacağı belirtildi.