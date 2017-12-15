Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye - Yunanistan arasındaki sorunları ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözebileceğini belirten Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas,"Kemalist muhalefet maalesef aşırı milliyetçi bir noktaya geldi. Başbakan ise çok dikkatli cevaplar verdi" dedi.

"BU SORUNU ANCAK ERDOĞAN ÇÖZER"

Ege'deki adalar hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşırı milliyetçilik yaptığını vurgulayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas, "Erdoğan, Yunanistan’ın toprak bütünlüğü ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Kocyas, "Erdoğan buna gerçekten inanıyor mu? İnanmıyor mu? Zaman gösterecek. Ama ilk kez Türkiye’nin bir Cumhurbaşkanı böyle bir şey söylüyor." şeklinde konuştu

"TÜRKİYE ZOR BİR KOMŞU"

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre Kocyas, "Türkiye zor bir komşu. Keyfimize göre davranamayacağımız bir komşu. Örneğin, diyelim ki, benim canım Türkiye’den kimseyle görüşmek istemiyor. Bu dış politika mı? Hıncımı almak için dış politika yaparsam ülkemin bölgedeki yerini mahvetmiş olurum.” dedi.