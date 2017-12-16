Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar’da Reuters haber ajansının muhabirinin tutuklanmasına ilişkin bir soru üzere değerlendirmelerde bulunan Mattis, Mynamar ordusunun insan haklarına saygı göstermemesinin kaygı verici olduğunu ifade etti. Mattis, “Ordularda insan hakları konusu kültürel bir şeydir; bunun için çalışmalısınız ve saygı göstermelisiniz.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Rohingyalı Müslümanlar’a karşı yapılan etnik temizliğe karşı ABD çabalarına öncülük ettiğini dile getiren Mattis, “Orada Rohinyalılara olanlar ürkütücü” dedi. Olayları soykırım olarak değerlendirip değerlendirmediğine yönelik bir soruya ise Mattis, Bakan Tillerson’ın değerlendirmesine tabi olduğunu yanıtını verdi. Tillerson, soykırım ifadesini kullanmaktan kaçınmış Mynamar ordusu tarafından Rohingyalı Müslümanlara yapılanların etnik temizlik olduğunu söylemişti.

"DEAŞ’ın bittiğini söyleyenlere inanmayın"

AA muhabirinin, “Daha önce bir araya geldiğimizde ABD’nin Suriye’deki varlığının şartlara bağlı olacağını ve Cenevre’deki Suriye görüşmeleri diplomatik bir çözüme varana kadar ABD’nin Suriye’deki varlığını sürdüreceğini söylemiştiniz. Ancak Cenevre görüşmelerinin sekizinci turu da siyasi bir çözüm için şart oluşturma konusunda başarısızlıkla sonuçlandı. Bu konuda yorumunuz nedir?” sorusuna karşılık Mattis, "DEAŞ’ın bitmediği ve DEAŞ ile savaşın devam ettiğini" ifade etti.

Mattis, “DEAŞ şimdi dağıtılıyor. Açıkçası savaş bitmiş değil. DEAŞ’ın bittiğini söyleyenlere inanmayın. Onlarla mücadele etmeye devam ediyoruz ve ittifakımıza karşı duramıyorlar kaçıyorlar” dedi.

Beşar Esed rejimi ve Rusya’nın da Fırat nehrinin batısında DEAŞ’ı sıkıştırdığını ifade eden Mattis, Suriye’deki savaşın bitirilmesi ile ilgili ise “Bunu Cenevre’de Mistura'nın öncülüğünde diplomatların bu işi halletmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Rus uçakları ile ABD uçakları arasında Suriye üzerinde yaşanan önleme olaylarına da değinen Mattis, Rusya ile ABD harekat merkezleri arasındaki iletişim kanalının açık olduğunu ancak Rus uçaklarının neden bu kanal üzerinden iletişime geçmeden ABD’nin hava operasyonu yaptığı bölgeye girdiğini bilmediğini söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan dolaylı görüşmeler dün akşam BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın düzenlediği basın toplantısıyla sona ermişti.

Mistura, Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, "Başaramadık. Altın bir fırsat kaçırıldı." demişti.

"Nerde karmaşa varsa orada İran’ın elini görürsünüz"

ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in Yemen’den Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a atılan bir füzenin kalıntılarını BM’de sergilemesine yönelik soruları da yanıtlayan Mattis, İran’ın Yemen’de Husi’lere destek vermesine değinerek, “İran’ın şu anda yaptıkları yasa dışı ve yaptığımız şey onların yaptıklarını uluslararası topluma göstermektir.” dedi.

Bu sergilemenin askeri bir operasyona zemin hazırlamak için değil İran’a uluslararası diplomatik bir baskı kurmak için yapıldığını öne süren Mattis, bundan dolayı ABD generallerinden ziyade BM Daimi temsilcisinin elde edilen delilleri sunduğunu ifade etti.

İran’ın Yemen, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgede istikrarsızlığa yol açtığını belirten Mattis, “Nerede karmaşa varsa orada İran’ın elini görürsünüz.” diye konuştu.