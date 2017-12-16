Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığınca, Suriye krizini siyasi çözüme kavuşturmak üzere 28 Kasım'da başlayıp dün sona eren dolaylı 8. tur Cenevre görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "Suriye rejimi delegelerinin engelleme ve oyalama çabalarına karşı Suriye muhalefetinin yapıcı bir şekilde katılımına önem veriyoruz." ifadesine yer verildi. Bakanlık açıklamasında ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın rejim destekçilerine rejimin Cenevre'de muhalefetle elle tutulur görüşmeler yapması için etkisini kullanma çağrısına destek verdiği belirtildi.

ABD'nin Cenevre sürecini de desteklediği vurgulanan açıklamada, "Çatışmayı çözüme kavuşturmak isteyen tüm taraflar Suriye'de siyasi çözüm sürecinin tek yolu olarak Cenevre sürecine bağlılığını göstermelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Süreç Haziran 2012'de başladı

Cenevre müzakerelerinin ilki 30 Haziran 2012'de gerçekleştirildi. Cenevre 2, 22 Ocak 2014'te başladı ancak sonuçsuz kaldı. 29 Ocak 2016'da üçüncü kez başlayan görüşmeler, Esed rejiminin Halep'i kuşatmaya alması nedeniyle sona erdi.

Türkiye ve Rusya öncülüğünde geçen yıl aralık ayında yürürlüğe giren ateşkes, Beşşar Esed rejiminin ihlallerine rağmen bir yıl aradan sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni müzakerelerin önünü açtı. 23 Şubat- 4 Mart'ta düzenlenen 4. tur görüşmelerde, Esed rejimi heyetinin ısrarı üzerine muhaliflerin önüne BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının belirlediği konular dışında "terörle mücadele" başlığı konuldu.

22 Mart-1 Nisan'daki 5. tur görüşmelerde rejim, diplomatik süreci oyalamak için kendi eklettiği "terörle mücadele" konusuna yoğunlaştı. 16 Mayıs'ta başlayan Cenevre 6 ve 10 Temmuz'da başlayan Cenevre 7 görüşmeleri, rejimin sivilleri hedef alan saldırılarının sürmesi üzerine yalnızca dörder gün sürdü. 28 Kasım'da başlayan 8. tur görüşmeler, Astana süreciyle Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları ile çatışmalar önemli ölçüde kontrol altına alınmış olmasına karşın bir kez daha sonuçsuz kaldı.