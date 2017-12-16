Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖVP Genel Başkanı Kurz ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache, düzenledikleri basın toplantısında, iki aydır sürdürülen koalisyon görüşmelerinin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Kurz burada yaptığı açıklamada, “iki aydır sürdürülen görüşmelerin sonucunda, Türkuaz (ÖVP) ve Mavi (FPÖ) uzlaşısı sağlanmıştır.” dedi.

15 Ekim’de Avusturyalıların ülkede ciddi bir siyasi değişikliği arzuladığı için bu iki partiye oy verdiğini ifade eden Kurz, “Önümüzdeki 5 yıl boyunca bu değişim ve dönüşümü sağlamak için çalışacağız” ifadesini kullandı. Kurz, 5 yıllık hükümet programları kapsamında öne çıkan başlıklara da değinerek, vergi yükünü hafifletmek, sosyal sistemin güçlendirilmesi, ülkedeki güvenliğin arttırılması ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenlerle mücadele öncelikli konular olacağını belirtti. Aşırı sağcı Lider Strache de karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde koalisyon pazarlıklarının sürdürüldüğünü, kimi zaman farklı yaklaşımlara sahip olsalar da ülkeye olan sorumlulukları nedeniyle her iki partinin uzlaşı zemininde buluştuğunu dile getirdi. Strache, koalisyon görüşmeleri sonucunda oluşturulan programın yarın, önce her iki partinin yönetimi, daha sonra Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’e sunulduktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.