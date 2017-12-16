Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu "Şeher" tarafından başkente bağlı Tuzi Belediyesinin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sergi, tarihe ve Osmanlıya ilgi duyan Karadağlıları bir araya getirdi. Malesija Kültür ve Bilgi Merkezi'nde açılan sergide, Osmanlı döneminden kalma dini kitap, silah, kılıç, kıyafet ve çeşitli kaplar yer alıyor. Tuzi Kültür Faaliyetleri Sorumlusu Vaid Dresevic, sergilenen eserlerin her birinin savaşları ve bölgenin tarihini belirleyen olayları anımsattığını söyledi. Dresevic, kültürel değerinin yanı sıra serginin ziyaretçiler için bir tarih dersi niteliğinde olduğunu ifade etti.