Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet partisi Fidesz'in (Macar Yurttaş Birliği) genel merkezi önünde ellerinde meşaleler ve Macar bayraklarıyla toplanan kalabalık hükümet karşıtı sloganlar attı. Eyleme muhalefetten Együtt, LMP ve Momentum parti yetkilileri de katılarak Jobbik'e destek verdi.

Jobbik Genel Başkanı Gabor Vona, kalabalığa yaptığı konuşmada, eyleme destek veren tüm parti ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, ASZ tarafından verilen cezanın ödenmesi için başlattıkları kampanyada kısa sürede 35 milyon Macar forint (yaklaşık 500 bin Türk Lirası) toplandığını söyledi.

Vona, ASZ tarafından verilen cezanın tamamen siyasi olduğunu, Başbakan Viktor Orban'ın söz konusu kurum aracılığıyla Jobbik'le mücadele ettiğini savundu.

Együtt Partisi lideri Peter Juhasz de Magyar Nemzet gazetesine yaptığı açıklamada, Jobbik'e idari yöntemlerle baskı uygulandığını ve bunu demokrasiye yapılan saldırı olarak değerlendirdiklerini kaydederek, ''Jobbik ile aynı fikirde değilim ama bu konuda kendilerine destek veriyorum.'' dedi.

ASZ, partiye 660 milyon Macar forinti (yaklaşık 9 milyon 600 bin Türk Lirası) para cezası kesmişti.