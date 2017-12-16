Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümete bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler Hudeyde kentininin Hays semtinde askeri mevzilere saldırı düzenledi. Çatışmalarda ve koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 20 Husi militan hayatını kaybetti. Öte yandan, yardım faaliyetleri alanında çalışan aktivist Muhammed el-Umri, koalisyona bağlı uçakların Taiz'in Mevze ilçesinde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldığını, araçtaki 7 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Umri, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaralananların olduğu bilgisini verdi. Koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.