Hükümete bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler Hudeyde kentininin Hays semtinde askeri mevzilere saldırı düzenledi. Çatışmalarda ve koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 20 Husi militan hayatını kaybetti. Öte yandan, yardım faaliyetleri alanında çalışan aktivist Muhammed el-Umri, koalisyona bağlı uçakların Taiz'in Mevze ilçesinde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldığını, araçtaki 7 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Umri, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaralananların olduğu bilgisini verdi. Koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Yemen'de koalisyon güçlerinden hava saldırısı
16.12.2017 - 02:17 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 02:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında ve çatışmalarda 20'si Husi militan, 7'si sivil 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler : yemen,koalisyon güçleri,husi,
527905 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/527905.aspx
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