Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, çok sayıda partinden milletvekilleri tarafından imzalanan ve kongreye sunulan önergede, Kuczynski ülkeyi yönetecek "ahlaki yetkiden" yoksun olmakla itham ediliyor. Kuczynski'nin merkez sağdaki Değişim İçin Perulular (PPK) partisinin 130 sandalyeli kongrede 18 üyesi bulunuyor. Devlet Başkanının görevinden alınması için kongrenin 87 üyesinin onayı gerekiyor.

Kuczynski'nin Brezilya inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Peru Devlet Başkanı, bu iddiaları yalanlayarak 2004-2007 yılları arasında Odebrecht'in, şahsına ait danışmanlık şirketine yaptığı ödemelerle ilişkisi olmadığını ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Danışmanlık şirketi Westfield Capital'e, o dönemde Odebrecht'in öncülük ettiği konsorsiyumdan yaklaşık 800 bin dolar ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.