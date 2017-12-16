Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, "Gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan 'acımasızca müdahaleyi' kınıyoruz. Filistin halkının Kudüs duruşuna desteğimizi yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına, "Filistinlilerin işgal altındaki topraklarını geri almaları için sürdürdükleri meşru mücadeleye destek verme" çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararının ardından, Ezher Şeyhi Ahmet et-Tayyib ve Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tawadros, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmelerini iptal etmişti.

İsrail'in, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Gazze, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesi ile geçen hafta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında şu ana kadar 8 Filistinli şehit oldu. ABD Başkanı Trump'ın söz konusu kararının ardından başlayan olaylarda çok sayıda Filistinli gerçek ve plastik mermiyle yaralanırken, yüzlercesi de atılan gaz bombalarından etkilendi.