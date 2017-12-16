Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanadalı iki bakan tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "Esed rejiminin Doğu Guta'daki 500 civarında sivilin tahliye edilmesini engellemesinden dehşete düştük." ifadesine yer verildi. Açıklamada, bölgede çoğunluğu çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluşan 500'ü aşkın kişiye dair listenin 6 ay önce Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye rejimine "acil tahliye" kaydıyla verildiği belirtildi.

Freeland ve Bibeau'nun açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Suriye rejimi, insani durumun bozulmasıyla birlikte yeni isimler listeye eklenmeye devam ederken ve diğerleri de tıbbi malzeme bulunmaması nedeniyle ölürken, bu insanların tahliyesine yardımcı olacak hiçbir şey yapmadı. Kanada, Suriye rejimini uluslararası hukuka, insanın saygınlığına saygı duymaya ve kritik derecede hasta olan çocukların tahliye edilmesine izin vermeye çağırıyor. Buna ek olarak, Şam banliyölerinde kuşatılmış, Doğu Guta'dan birkaç dakika uzakta bulunan sivillerin hayat kurtarıcı tıbbi tedavi almalarını sağlamak için hızlı, eksiksiz ve engelsiz insani yardım çağrısı yapıyoruz."

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kanada'yı ziyaret edecek

Öte yandan, Chrystia Freeland, yaptığı başka bir açıklamada ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 19 Aralık'ta Kanada'ya resmi ziyarette bulunacağını duyurdu. Bunun, Tillerson'ın Kanada'yı ilk ziyareti olacağını aktaran Freeland, "Tillerson'ın ziyareti sırasında, Kanadalılar ve Amerikalılar için önem taşıyan konuları tartışma imkanı bulacağız. Bu ziyaretin, bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğimizi güçlendirmek için bir fırsat olduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in resmi konuğu olarak Ottawa'ya gelecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Kanada-ABD İlişkileri Bakanlar Komitesi ile görüşmesinde, iki ülkenin önemli güvenlik, ticaret ve ekonomik ilişkileri masaya yatırılacak.