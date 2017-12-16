Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kavasimi'nin kızı Ranin (21), AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin dün Doğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin ana girişi olan Şam Kapısı civarında düzenlenen gösterilerde, İsrail güçlerinden çocukları korumaya çalıştığı sırada gözaltına alındığını hatırlattı.

Ranin, "İsrail polisine saldırmakla" suçlanan annesinin gözaltı süresinin 18 Aralık Pazartesi gününe kadar uzatıldığını kaydetti.

Bu arada, Kudüs'teki Filistinli Esirlerin Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Assab da Rıfka el-Kavasimi'nin tutukluluk süresinin uzatılmasını eleştirdi.

Ebu Assab ayrıca ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki amacıyla yapılan gösterilere işaret ederek, "İlk günden bu yana Kudüs'te 45'i çocuk, 5'i kadın 115 kişi gözaltına alındı." bilgisini paylaştı.