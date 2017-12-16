Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de olduğu yüzlerce kişi, "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir." diye slogan attı.

Gösteriye katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Muhammmed Gulam, Arap liderlerin Filistin meselesine yönelik tutumundan esef duyduğunu söyledi.

Gulam, Arap rejimlerin, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini savunarak, halklara Kudüs'e sahip çıkma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.