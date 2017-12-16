Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail polisi, ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararına karşı Filistin’in çeşitli bölgelerinde gösteri düzenleyenlere yine orantısız güç kullanarak müdahale etti. Batı Şeria’da Ramallah başta olmak üzere birçok kent ve beldede cuma namazının ardından yapılan gösterilere İsrail polisi, göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti. 1’i gerçek, 9’u ise plastik mermi olmak üzere çok sayıda Filistinli yaralandı.



CANLI YAYINDA VURDULAR

Ramallah’ta Filistinli bir protestocunun İsrail askerleri tarafından vurulması canlı yayında kameralara yansıdı. Habercilerden sadece birkaç metre uzaklıkta gerçekleşen olayda İsrail askerleri protestocuya ateş açtı. Vurulan Filistinli ambulansa bindirildi. Ancak İsrail askerleri ambulansın hastayı götürmesine izin vermedi. Vurulan genci teslim almak isteyen İsrailli askerlerle protestocular arasında çatışma çıktı. Yaralı Filistinlinin sağlık durumu bilinmiyor.



TÜRK BAYRAKLARI AÇILDI

Kudüs’te de cuma namazı sonrası protesto gösterileri düzenlendi. Filistin, Malezya, Cezayir ve Türkiye bayrakları açarak tekbir ve sloganlar eşliğinde surlarla çevrili kadim şehrin Şam Kapısı’na doğru yürüye geçen göstericilere İsrail polisi izin vermedi. Kudüs sokaklarına ve giriş kapısına demir barikatlar kuran İsrail polisi, göstericileri bölerek dağıtmaya çalıştı. Polis bazı kişilerin gözlerine biber gazlı sprey sıkarak gözaltına almaya çalıştı. Olaylar sırasında aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

ENGELLİ ŞEHİDİN SON SÖZLERİ: BU TOPRAKLAR BİZİM!

İsrail’in 2008 yılında Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında iki bacağını kaybetmesine rağmen Kudüs’e destek gösterilerine tereddütsüz katılan Filistinli Ebu Süreyya dün şehit edildi. Engelli şehidin son sözleri “Bu toprak bizim, teslim etmeyeceğiz” oldu. Ebu Süreyya ile birlikte askerlerin vurduğu Yasir Sukkar (23) adlı Filistinli genç de şehit düştü.