Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme, din görevlisinin "radikal ideolojiyi, ayırımcılığı ve şiddeti teşvik ettiği"ne hükmederek camiyi 6 aylığına kapatma kararı verdi.

"Es-Sunna" Cami Derneği'nin avukatı Philippe Perollier, mahkemede ayrımcılığa ve şiddette teşvik ettiği öne sürülen cuma hutbelerinin 2013 yılına ait hutbelerin olduğunu ve bu yüzden verilen kapatma kararını şaşırtıcı bulduğunu ifade etti.

OHAL KALKTI, CAMİLERİN KAPATILMASI KOLAYLAŞTI

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredilirken camilerin kapatılması kolaylaşıyor.

19 CAMİYİ KAPATTILAR

Ülke genelinde OHAL çerçevesinde 19 cami kapatılırken herhangi bir sinagog veya kilise kapatılmadı.