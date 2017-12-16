Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

France 24 televizyon kanalına verdiği bir röportajda konuşan el Cubeyr krallığın İsrail'le herhangi bir ilişkisi olmadığını, İran'ın bölgede artan etkisinin iki ülkeyi de ilgilendiren ortak bir endişe olmasına rağmen Tel Aviv ile herhangi bir diplomatik bağ olmadığını söyledi.

Kasım ayı ortalarında Lübnan'da günlük bir gazete al-Akhbar el Cubeyr'den Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'a İsrail'le ilişkilerin normalleşmesini planlandığı tarihsiz bir mektup yayınlamıştı.

Cubeyr değerlendirmelerinde Trump yönetimine de övgü göndererek “Trump hükûmetinin İsrail ve Araplar arasında barışı sağlamak konusunda ciddi olduğuna inanıyoruz” dedi.