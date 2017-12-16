Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, Almanya’nın Frankfurt, Hollanda'nın Rotterdam ve Fransa'nın Strazburg kentlerinde protesto edildi.

Filistinli gruplar tarafından Frankfurt’ta düzenlenen gösteride, protestocular Merkez Tren İstasyonu civarında bir araya gelerek yürüyüşe geçti.

ABD'nin kararına tepki gösteren protestocular, daha sonra Kaiserstrasse Caddesi üzerinden Rossmarkt Caddesi’ne kadar yürüdü.

Göstericiler yürüyüş boyunca, “Biz Antisemitist değiliz, biz Yahudi karşıtı değiliz”, “Kudüs Filistin’in başkentidir”, "Filistin’e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Türklerin ve Almanların da katıldığı yürüyüşte Filistin, Almanya ve Türkiye bayrakları ile "Kudüs her zaman Filistin’in başkenti kalacak" yazılı dövizler taşındı.

Goethe Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, burada kurulan platformda yapılan konuşmaları dinledi.

Konuşmalarda, ABD ve İsrail yönetimine tepki gösterildi.

Kadın göstericilerin yoğunlukta olduğu protesto eyleminde, Frankfurt polisi tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Güvenlik güçlerinin herhangi bir bayrak yakma girişimine karşı yangın söndürme tüpü taşıdıkları ve toplumsal olaylara müdahale aracının hazırda bekletildiği görüldü.

Göstericiler, konuşmaların ardından olaysız dağıldı.

Hollanda-Rotterdam

Farklı sivil toplum kuruluşları tarafından Rotterdam'da düzenlenen gösteriye, aralarında Hollandalıların da bulunduğu yaklaşık 150 kişi katıldı.

"Kudüs Filistin'in başkentidir" ve "Onların mücadelesi bizim mücadelemiz, uluslararası dayanışma" yazılı döviz ve pankartlar açan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Özgür Kudüs" sloganları attı. Gösteri sırasında konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

Müslümanların kurduğu NIDA Partisinin lideri Nourdin El Ouali, burada yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, işgal altındaki Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığı yönündeki kararı nedeniyle umutlu kalabilmenin zorlaştığını söyledi.

Ouali, "Umutlar azalsa da sizin gibi insanlar haksızlığı görünce korkmadan ayağa kalkarak ve hakkı haykırıp doğruları söyleyerek mücadele ettikçe Filistin'e özgürlüğün geleceğine inanıyorum. Birbirimize çok ihtiyacımız var. Hep beraber yeni nesillere tarihi anlatarak hakkı öğretmemiz gerekir. Gerçekler bilinmezse adalet olmaz." dedi.

Trump'ın açıklamasının ve zamanlamasının tesadüf olmadığını belirten Ouali, şunları kaydetti:

"Trump ve ABD hükûmeti, araştırma altına alındığı için zor günler geçiriyor. Kendisi de durumun farkında olduğu için oyalanacak bir şeyler arıyor. Bunun dışında bir de İsrail'in güçlü lobisi var. Ama İsrail lobisi, Yahudi lobisi demek değil. Yahudiler de yapılan haksızlığı görüyorlar. Bu durum Yahudi ve Müslümanların arasında olan bir durum değil. Bu haklının ve haksızın mücadelesidir. Bu insan haklarından yana olanların ve baskıdan yana olanların mücadelesidir."

Fransa-Strazburg

Fransa'nın Strazburg kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto eden yaklaşık 2 bin kişi, "Filistin'in başkenti Kudüs'e destek" mitingi düzenledi.

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin adı verilen kolektif, Strazburg Gar Meydanı'nda "Filistin'in başkenti Kudüs'e destek ve Trump'ın kararını protesto etmek" üzere miting yaptı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingin, Strazburg ve çevresinde bulunan, aralarında Cojep, UETD Alsace, Mevlevi Cevheri, Al Andalous, Abyssinie ve La Cigogne Humanitaire derneklerinin de olduğu 13 sivil toplum kuruluşu tarafından desteklendiği belirtildi.

"Kudüs Filistin'in başkentidir", "Biz Kudüs'ün muhafızlarıyız", "Kudüs'e sahip çıkın" şeklinde sloganların atıldığı mitingde konuşma yapan Cojep France Başkanı Kadir Güzle, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Kudüs'ün statüsü hakkındaki kararı tanımama ve Filistin'e destek verme çağrısı yaptı.

Türk, Fransız, Filistin, Cezayir, Tunus ve çok sayıda ülkenin bayraklarıyla meydanı dolduran göstericiler, Kudüs'e destek sloganları eşliğinde şarkılar söylerken, Fevzi el-Cuneydi Kolektifi tarafından hazırlanan basın bildirisi okundu.

ABD'nin bu kararla Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerindeki ara buluculuk rolünü kaybettiği belirtilen bildiride, "Donald Trump'ın bu sorumsuz kararı, uluslararası toplumun tümü tarafından açık bir şekilde kınanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca Fevzi el-Cuneydi Kolektifini oluşturan dernekler ve Strazburg halkının, ABD yönetiminden, uluslararası hukuka aykırı bu kararı geri çekmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin halkının işgale ve işgalcilere karşı mücadelesinde yalnız olmadığını dile getiren Abyssinie Derneği Temsilcisi Leila Sihabi, yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından Elysee Sarayı'nda ağırlanmasını da eleştirdi.

"Netanyahu'nun yeri Elysee Sarayı değil, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesidir." diyen Sihabi, ayrıca 23 Ağustos'tan beri İsrail hapishanelerinde tutulan Fransız vatandaşı avukat Salah Hamouri'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Mitingde dinletilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs hakkındaki sözleri de katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.