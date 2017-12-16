Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde Filistinli bir kadını yerlerde sürükledi. ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden Filistinli bir gruba, İsrail polisi müdahale etti. Şehrin ana girişi olan Şam Kapısı'ndaki müdahale sırasında İsrail polisi, Filistinli bir kadını yerlerde sürükledi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin yerlerde sürükleyerek yaraladığı Filistinli kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca söz konusu kadının İsrail polisi tarafından başına vurularak darp edildiği aktarıldı.