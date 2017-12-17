Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve mecliste önde gelen partilerin temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, devrimden sonraki ilk yerel seçimin, 25 Mart 2018'den 6 Mayıs 2018'e ertelendiğini açıkladı. YSK Başkanı Muhammed et-Telili el-Mansari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim takviminin pazartesi günü hükümete gönderileceği ve hükümetin onaylamasının ardından salı günü resmi gazetede yayımlanacağını aktardı.

Ülkede yakın zamanda bir araya gelerek yeni bir üçlü ittifak oluşturan Nahda Hareketi, Nida Tunus ve Özgür Yurtsever Birliği (ÖYB) partileri, YSK'ya yerel seçimin en geç ramazan ayı başına yani mayıs ayı ortasına kadar gerçekleştirmesi çağrısı yapmıştı.

Tunus'ta YSK, devrimden sonraki ilk seçimin 17 Aralık 2017'de yapılacağını açıklamıştı ancak YSK başkanının istifası, yerel yönetimler yasasında reform eksikliği ve bazı partilerden gelen itirazlar üzerine seçimin 25 Mart 2018'e alınması planı sunulmuştu.

Bazı partilerden 25 Mart tarihine tekrar itirazların yapılması ve YSK'nin hazır olmadığı tartışmaları üzerine Nahda Hareketi, Nida Tunus ve Özgür Yurtsever Birliği partileri, seçimin nisan sonu veya mayıs başına ertelenmesini önermişti.

Cumhurbaşkanlığından söz konusu tarihe henüz bir onay gelmemesi seçimlerin ertelenebileceği tartışmalarını gündeme getirmişti. Tunus seçim yasasına göre sandığa gidilmeden en az üç ay önce cumhurbaşkanının seçim tarihini resmi olarak açıklaması gerekiyor.