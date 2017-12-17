Doğu Darfur'a bağlı Ed-Daein Valisi Ali et-Tahir, Eş-Şuruk televizyonuna yaptığı açıklamada, zehirli bir kimyasal olan "metanol" kullandığı belirlenen, Güney Sudanlıların da aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı nedenden dolayı zehirlenen 6 kişide ise görme kaybı meydana geldiğini belirten Tahir, renksiz, zehirli ve yanıcı bir tür alkol olan maddenin satışını yapan 6 kişinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
Sudan'da 'metanol'den zehirlenen 16 kişi öldü
17.12.2017 - 02:40 | Son Güncelleme: 17.12.2017 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sudan'da, "metanol" zehirlenmesi nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 6 kişide ise görme kaybı meydana geldi.
Etiketler : sudan,zehirlenme,
528164 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/528164.aspx
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