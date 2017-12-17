Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Darfur'a bağlı Ed-Daein Valisi Ali et-Tahir, Eş-Şuruk televizyonuna yaptığı açıklamada, zehirli bir kimyasal olan "metanol" kullandığı belirlenen, Güney Sudanlıların da aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı nedenden dolayı zehirlenen 6 kişide ise görme kaybı meydana geldiğini belirten Tahir, renksiz, zehirli ve yanıcı bir tür alkol olan maddenin satışını yapan 6 kişinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.