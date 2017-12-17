Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde düzenlenen bir sempozyumda konuşan Şubki, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararını, "Filistinlilerin, Arapların ve tüm Müslümanların haklarının ihlali" olarak nitelendirdi.

Şubki, bu karardan en çok etkilenen tarafın Filistinliler olduğuna dikkati çekerek, Filistin halkının, barışçıl şekilde tepkisini göstermeye devam ettiğini ve gözaltılar, tutuklamalar hatta şehadete kadar uzanan bir mücadelenin içinde olduğunu vurguladı.

Arap ülkelerinin, iç ve güvenlik sorunlarıyla boğuştuğu bir zamanda sergilediği tutumun ABD için şaşırtıcı olduğuna işaret eden Şubki, Arap ülkelerine, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için "Washington'daki büyükelçilerini çekme ve ABD'ye ekonomik baskı yapma" çağrısında bulundu.