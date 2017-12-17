Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UMH Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak, Çekya Başbakanı Babis'in "Libya'ya asker gönderilmesi" ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, söz konusu uluslararası sorunun çözümü için tüm taraflarla çalışmayı taahhüt eden Libya'nın, transit bir ülke olarak böyle bir sorunun olumsuz etkileriyle baş etmede yalnız bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Savunma konusunda uzman İngiliz "Jeans" devriyesi, önceki gün, Çekya Başbakanı Babis'in, "Ülkesinin, Sahra Çölü ve Ortadoğu'dan Avrupa'ya yasa dışı göçü önlemek için bağlantı noktası olan Libya'ya askeri güç göndermeyi düşündüğü" yönündeki açıklamasını yayınlamıştı.